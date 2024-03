"Portiamo internet nei piccoli paesi"

Un patto di connettività solidale tra i sindaci dei comuni montani e Nibble, microimpresa di Bagno di Romagna che porta Internet nelle zone isolate dell’Appennino. L’azienda è stata fondata nel 2011 da Simone Mercatelli, vergheretino, e Alessio Galletti di Pieve Santo Stefano. "Per far sì che la montagna sia viva occorre anche che sia connessa – affermano i soci titolari –. Non esiste sviluppo e coesione sociale senza connessione internet e portarla nei luoghi scoperti e più isolati, dove i maggiori operatori commerciali non hanno interesse ad andare e dove Nibble invece, da molti anni ormai, ha incentrato la sua attività a favore di famiglie e aziende dell’Appennino tosco-romagnolo". Un lavoro tra l’altro non facile, vista la natura stessa del territorio, con alberi e montagne che si interpongono tra l’utente e le nostre postazioni radio.

"Sono oltre cinquanta i punti di accesso ai quali i clienti vengono collegati – spiegano –. Sono disseminati nel territorio e continuamente monitorati". "Nel 2020 durante il lockdown, quando è entrata in vigore nelle scuole la didattica digitale, abbiamo fornito connettività all’abitato di Civorio privo di servizi di connessione – dice Mercatelli – e altri interventi sono stati realizzati nel post alluvione nelle zone più scoperte, come ad esempio la scuola di Ranchio dove una frana ha tranciato i cavi in fibra ottica. Oggi possiamo connettere gran parte d’Italia, ma il nostro forte rimangono le piccole località, come, solo per fare un esempio recente, Piavola, che oggi viene raggiunta con il nuovo servizio 100mega messo a disposizione da Nibble".

Per le imprese oggi la connessione internet è "un’infrastruttura indispensabile al pari di quelle stradali – aggiunge la responsabile di Confartigianato di Bagno di Romagna Cristina Ghera – e l’operato di Nibble è fondamentale per la crescita economica della vallata".