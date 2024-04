Premiati gli studenti alla festa della Liberazione

Con una manifestazione sentita e partecipata, l’Amministrazione del Comune di Bagno di Romagna ha celebrato la Festa della Liberazione dal nazifascismo, coronata dalla premiazione della 9° edizione del concorso rivolto alle scuole "La memoria non è solo un ricordo". L’intervento centrale è stato quello del sindaco Marco Baccini, alla sua ultima celebrazione per ormai la prossima fine della sua esperienza da Sindaco, che è stato diretto e chiaro nel rivedere il ruolo fondante della Liberazione d’Italia ed il valore costituente della Resistenza, evocando la natura antifascista della Repubblica Italiana. "Non ci possono essere mezzi termini nel celebrare la Festa della Liberazione nazionale – ha evidenziate il primo cittadino di Bagno – e non sono ammesse né zone grigie né giri di parole. Oggi affermiamo con orgoglio istituzionale e sociale i valori fondanti della nostra Repubblica. La libertà e l’antifascismo come precondizioni della nostra identità italiana. Siamo italiani perché crediamo nella libertà e siamo antifascisti. Una condizione d’origine che va oltre ogni ideologia politica e che ci unisce in una festa di popolo, che riconosce nella Resistenza uno dei più grandi movimenti di rinascita del Paese ed un patrimonio di tutti".

È poi seguita la coinvolgente cerimonia della premiazione degli studenti delle scuole di Bagno di Romagna, che hanno partecipato al concorso "La memoria non è solo un ricordo". A conclusione c’è stato il toccante momento della deposizione di corone d’alloro alla Lapide, al monumento e al Cippo dei Martiri del Carnaio.

Gilberto Mosconi