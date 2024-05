Premiazione del Progetto Scuola Impresa

Si concluderà domani alle ore 9.30 nell’Auditorium del Seminario, con la premiazione dei vincitori il Progetto Scuola Impresa, che ha visto impegnate in questo anno le classi della Scuola Media del Sacro Cuore, in collaborazione con Sira Group e con la Confindustria Giovani dell’Emilia Romagna. Le prime due fasi hanno visto gli studenti impegnati in tre momenti che hanno accompagnato per tutto l’anno il loro percorso di orientamento.

In un primo momento si sono svolte visite ad alcune aziende leader della nostra regione, la Marchesini group, la Ducati e la Technogym, prendendo contatto con l’organizzazione del lavoro e con le diverse figure professionali ed i loro profili.

Si è passati poi, supportati da Laura Amadesi, consulente di direzione della BBS di Bologna ad incontrare professionisti e studiosi, che hanno dialogato coi ragazzi su tematiche emergenti in un mondo imprenditoriale, interessato da cambiamenti sempre più rapidi. Nella fase finale è stata lanciata agli studenti una sfida per progetti di gruppo inerenti tre tematiche: ‘Wellness education: la mia scuola ideale’, ‘Economia circolare: packaging sostenibile’ e ‘L’idea intelligente che genera startup’. I ragazzi hanno seguito con entusiasmo questo progetto che li ha messi a contatto con aspetti di grande rilevanza nella società contemporanea e si sono impegnati a fondo nella challenge finale, i cui risultati più virtuosi saranno premiati nella giornata di domani.