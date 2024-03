Primavera 2, chance d’oro contro il Crotone

Continuare a mantenere il super rendimento interno, 10 vittorie in altrettante gare, e la testa della classifica del girone B è questo l’obiettivo della Primavera 2 di Nicola Campedelli che oggi alle 11,15 a Villa Silvia sfida il Crotone fanalino di coda del campionato con soli 13 punti ben 36 in meno dei romagnoli.

I bianconeri sono reduci da tre vittorie di fila, nell’ultimo turno a Forte dei Marmi contro il Pisa hanno vinto 1-2 con reti di Campedelli e Coveri, intervallate dall’autorete di Pitti e hanno portato a +3 il vantaggio sul Benevento secondo in graduatoria fermato ad Ascoli sul 3-3.

Ricordiamo che i romagnoli su 20 gare ne hanno vinte 15, pareggiandone 4 e perdendone una ossia lo scontro diretto a Benevento, nel girone hanno anche il predominio assoluto avendo pure la migliore difesa (21 reti incassate) e l’attacco più incisivo con 66 gol realizzati.

Oggi i diretti rivali del Benevento, per l’unico posto che porta direttamente in Primavera 1, avranno un incontro non facile a Pisa contro la terza forza del campionato che si trova in piena zona playoff.

Questa la classifica del girone B di Primavera 2 dopo venti partite: Cesena 49, Benevento 46, Pisa 34, Perugia, Napoli ed Entella 31, Ascoli 30, Ternana 27, Palermo 26, Spezia e Cosenza 25, Bari 23, Salernitana 20, Pescara 16, Monopoli 15, Crotone 13.

re.ce.