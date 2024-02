Primavera 2, oggi il match con Pisa. A Martorano l’Under 14 sfida Parma

Continua la lotta gomito a gomito per il primato e la promozione diretta in Primavera 1 tra il Cesena capolista con 46 punti nel girone B di Primavera 2 e il Benevento che segue a una sola lunghezza. Oggi alle 11, 30 i bianconeri di Campedelli (che dovrebbero essere rinforzati dai prestiti dalla prima squadra di Giovannini e Pitti) sfideranno per la ventesima giornata al Necchi-Balloni di Forte dei Marmi il Pisa, terzo in classifica a 12 punti dai romagnoli. Il Benevento invece sarà ad Ascoli contro i marchigiani che hanno 29 punti. Il Cesena in casa le ha vinte tutte, 10 gare, in trasferta ha ottenuto 4 successi, 4 pareggi e una sconfitta a Benevento. Il match di ritorno con i campani in Romagna è in programma il 6 aprile. La fase regolare del torneo chiuderà l’11 maggio quando il Cesena sarà a Salerno e il Benevento ospiterà il Cosenza. I bianconeri sono la migliore squadra tra tutte le Primavere come differenza reti (+46) dopo Trapani e Inter. Questa la classifica del girone B: Cesena 46, Benevento 45, Pisa 34, Perugia ed Entella 30, Ascoli 29, Napoli 28, Ternana 26, Palermo e Spezia 25, Cosenza 24, Bari 22, Salernitana 19, Pescara 15, Monopoli 14, Crotone 12.

Per i giovani bianconeri oggi scenderà in campo anche l’Under 14, che accoglierà il Parma al Romagna Centro di Martorano (inizio ore 17), mentre l’Under 13, sempre alle 17, sfiderà il Rimini al Romeo Neri. Domani invece il Trieste sarà l’avversario sia dell’Under 17 (inizio ore 12.15) che dell’Under 15 (inizio ore 12), mentre l’Under 16 incontrerà il Vicenza (inizio 14.30) a Montegalda.