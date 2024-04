Primavera 2, poker a Perugia. La promozione è quasi realtà

Il Cesena Primavera 2 si avvicina sempre più al ritorno in Primavera 1 dopo un solo anno; i ragazzi di Campedelli a quattro giornate dal termine mantengono sette punti di vantaggio sul Benevento avendo vinto nettamente 4-1 a Perugia. Dopo appena sette minuti ha segnato Tosku poi secondo tempo dilagante, con doppietta di Amadori al 12’ e al 35’ e rete di Castorri. All’ultimo minuto del tempo regolamentare gli umbri hanno accorciato con Ronchi. Intanto il Benevento ha battuto 3-2 la Ternana in casa, i campani hanno così reagito al ko di Cesena di sabato scorso nello scontro diretto. Un campionato travolgente quello dei giovani bianconeri che in casa hanno sempre vinto tranne che in una occasione e hanno perso in totale una sola volta, a Benevento nella gara di andata.

Questa la formazione che ieri non ha avuto problemi a Perugia: Veliaj, Manetti, Domeniconi, Campedelli, Valentini, Pitti, Arpino (20’ st Ronchetti), Castorri (38’ st Gningue), Perini (20’ st Coveri), Tosku (13’ st Ghinelli), Amadori (38’ st Tampieri). Arbitro: Pacella di Roma. Marcatori: 7pt Tosku, 12’ e 35’ st Amadori, 33’ st Castorri, 45’ st Ronchi. Al Cesena Primavera mancano quattro gare per terminare un cammino straripante: sabato in casa il Bari poi viaggio a Palermo, a Villa Silvia l’Entella e chiusura a Salerno.