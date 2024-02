Primavera 2, sabato l’incontro in casa con il Crotone. L’Under 13 impegnata nel derby contro Bologna Il Cesena cerca di consolidare la leadership in Primavera 2 contro il Crotone, mentre il Benevento, a un punto di distanza, affronta il Pisa. Le squadre giovanili del Cesena hanno impegni in casa e in trasferta nel weekend.