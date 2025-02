Primavera a Cagliari. Può agganciare i sardi in classifica

Questa mattina, alle 11, al Crai Sport Center di Assemini torna in campo la Primavera di Nicola Campedelli per affrontare il Cagliari. Grazie alla ultima vittoria conquistata in rimonta contro l’ Atalanta, i giovani bianconeri sono usciti dalla zona playout. Ora è essenziale dare continuità ai risultati, senza trascurare il fatto che il Cagliari viaggia con tre punti di vantaggio, in caso di vittoria si realizzerebbe l’aggancio ai rossoblù sardi.

Campedelli riabbraccia buona parte dei suoi ragazzi che erano stati convocati dalla prima squadra per la trasferta di Catanzaro. Tornano disponibili quindi Valentini, Coveri e Montalti, non Manetti che oggi sarà a Reggio Emilia. All’andata finì in pareggio col Cesena portato in vantaggio da Coveri e raggiunto a pochi minuti dalla fine dalla rete siglata da Vinciguerra.

Sul suo campo il Cagliari di Fabio Pisacane ha costruito gran parte delle sue fortune in questo campionato, 21 i punti conquistati contro i 9 messi in cassa in trasferta. Il dubbio di Campedelli riguarda il portiere, Montalti o Veliaj, in difesa mancando Manetti sulla destra il sostituto dovrebbe essere Thomas Zamagni, a centrocampo ballottaggio a destra fra Ronchetti e Arpino, dovrebbero essere confermati Riccardo Campedelli al centro e Castorri a sinistra. In avanti si ricompone la coppia Coveri-Perini, dietro di loro dovrebbe agire fra le linee Ghinelli.

Per tutti i tifosi dei giovani calciatori del Cesena che non possono affrontare la lunga trasferta si può seguire l’incontro su Primavera TV canale 60 del digitale oppure sull’applicazione di Sportitalia. Dirige Carlo Esposito della sezione di Napoli.