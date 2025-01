Primavera ad Empoli. E’ scontro diretto

Iniziare l’anno con una vittoria come quella conquistata col Torino può diventare la spinta per proseguire la striscia di risultati positivi che la Primavera del Cesena sta inanellando. Certo, oggi, sul campo dell’Empoli ci sarà come sempre da lottare trattandosi anche di uno scontro diretto. I toscani allenati da Alessandro Birindelli sono avanti di un punto rispetto alla squadra guidata da Nicola Campedelli.

Rientra dalla squalifica Arpino e questo oltre ad assicurare una scelta in più per il centrocampo potrebbe anche aprire la porta a qualche cambiamento tattico. Infatti Arpino potrebbe tornare nella posizione di mezzala sinistra con Castorri avanzato dietro agli attaccanti, in quel caso Ghinelli diventa la carta da giocare a gara in corso, oppure potrebbe partire lo stesso Arpino dalla panchina per poi aggiungere peso atletico quando gli avversari iniziano ad accusare la fatica.

Non sono in vista cambiamenti tattici per quanto riguarda la difesa che con la linea a quattro ha trovato il giusto equilibrio e assicura molta spinta sugli esterni, non pare allo stesso modo probabile che venga cambiata la coppia di attaccanti composta da Perini e Coveri.

L’impegno che attende Valentini e compagni si annuncia ancora più complicato se si analizza il cammino dell’Empoli che ha conquistato 17 punti su 22 sul suo campo, da non sottovalutare nemmeno il fatto che i toscani fino qui sono stati capaci di arrivare al gol con dieci diversi marcatori.

Squadre in campo alle 13, al Centro Sportivo Petroio, dirige Matteo Dini di Città di Castello.

Roberto Daltri