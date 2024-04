Primo giorno nelle nuove aule della Dante Arfelli

Ieri per i bambini della scuola elementare 2 Agosto 1849 di via Saffi, è stato come vivere un altro primo giorno di scuola. Gli alunni delle dieci classi hanno infatti per la prima volta varcato i cancelli della scuola media Dante Arfelli, in via Gastone Sozzi accanto allo stadio comunale, per andare a raggiungere le loro nuove aule, ricavate all’interno di moduli prefabbricati, in quanto alla scuola Saffi si sta allestendo il cantiere per ristrutturazione. I moduli per la Saffi sono stati installati nel giardino della scuola, con una recinzione e dei cancelli appositamente realizzati per i percorsi in entrata e uscita.