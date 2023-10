Problemi degli adolescenti, ciclo di incontri con esperti nell’aula magna di Techne

"Cringiamoci - Dialoghi sull’adolescenza" è il titolo di un ciclo di incontri a partire da domani con lo scopo di promuovere una riflessione sui bisogni prevalenti di adolescenti e preadolescenti. Interamente gratuito e organizzato dalla società consortile Techne, in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Cesena e la Regione Emilia-Romagna, il corso si svilupperà in quattro incontri, durante i quali il confronto e il dibattito tra gli attori della comunità educante (tra cui genitori e insegnanti) faranno da padrone, alternandosi a interventi di alcuni relatori professionalmente attivi sul tema. Il ciclo di incontri avrà luogo presso l’aula Magna di Techne, in via Salvolini, 9. Domani sul tema "Rel-azionamoci, curiosi in un mondo con-nesso"; mercoledì 18 "Mi difendo stando in camera" e 25 ottobre "Vivere l’adolescenza prima durante e dopo il Covid". Per finire mercoledì 8 novembre il ciclo di incontri si concluderà con "I giovani al centro - Riflessioni e proposte". Tutti gli appuntamenti sono in programma dalle ore 20.30 alle ore 22.30.