Profumo di cucina in piazza Amati: "Vi conquisterò con i miei piatti"

Inaugurata a Savignano sul Rubicone, piazza Amati, in pieno centro storico, la nuova rosticceria "Profumo di cucina". Titolare è Mattia Manuzzi, 30 anni, chef, di San Mauro Pascoli, che lavora in cucina come cuoco dall’età di 15 anni. Il nuovo locale è stato inaugurato dal sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini. Il locale è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30 tranne domenica pomeriggio e lunedì. Dice Mattia Manuzzi: "Cucinare è sempre stata la mia grande passione e già dalle scuole elementari tornava a casa e mi facevo da mangiare da solo, mettendo nel frigo quello che mi aveva preparato mia mamma. Questo è il mio primo locale in questi 15 anni ho lavorato in due hotel fra Riccione e Moena e in quattro ristoranti e osterie fra Cesenatico all’osteria del Grillo e quattro anni al Famila, Savignano sul Rubicone al Retrogusto e Igea Marina da Capitan Bagati. I miei piatti forti sono lasagne al forno, coniglio al forno e in porchetta e la parmigiana di melanzane. A Savignano si possono trovare carne e pesce. Devo ringraziare la Confcommercio e Paolo Vangelista responsabile del Rubicone per avermi seguito in tutte le pratiche burocratiche".

Ha aggiunto il sindaco Filippo Giovannini: "E’ bello quando un giovane insegue i propri sogni e si impegna con passione ed entusiasmo come sta facendo Mattia che, con la sua gastronomia, ha riacceso un’altra luce nel centro storico di Savignano".

Ermanno Pasolini