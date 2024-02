"Progetto di legge in aiuto alla montagna"

C’è anche il cesenate Massimo Bulbi (nella foto) tra i consiglieri regionali del Pd dell’Emilia Romagna promotori di un progetto di legge per le Camere per stimolare lo sviluppo economico con misure concrete e incentivi fiscali su piccole imprese, microimprese, liberi professionisti e i lavoratori, con attenzione sul personale sanitario e docente.

"Il progetto di legge – spiega Bulbi – ha lo scopo di attrarre personale per avere servizi sanitari e sociali adeguati, incentivi alla residenzialità sia in affitto che per acquisto, sul trasporto e altre spese scolastiche. I Comuni montani devono avere le risorse per poter realizzare e gestire i servizi indispensabili per i propri cittadi, frenare lo spopolamento e dare maggiore slancio alle politiche portate avanti sulla montagna. Prevedendo interventi di natura fiscale, che è competenza statale, terminato l’iter legislativo regionale, il progetto di legge sarà trasmesso al Parlamento".