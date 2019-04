Cesenatico, 27 aprile 2019 - Quando la proposta di matrimonio viene effettuata in piazza e diventa virale (VIDEO). È questa l’idea vincente del cesenaticense Alexander Vicini, 32 anni, fidanzato da 14 con la cesenate Francesca Rossi Bulgari di due anni più giovane. Francesca è un medico che si sta specializzando in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale. Attualmente lavora all’ospedale San Raffaele di Milano dove svolge il tirocinio, ma in precedenza ha lavorato all’ospedale di Perugia.

Alexander è invece un giovane imprenditore titolare dell’azienda ‘Vesto Italiano’ cheha chiesto la mano alla sua donna nel centro del capoluogo umbro, organizzando un flash mob in piazza IV Novembre. Davanti a numerosi passanti si è presentato assieme alla cantante Giorgia Galassi, al musicista Giacomo Gamberucci al violoncello e a un gruppo di ballerini che si sono esibiti dal vivo.

Il piano ha funzionato, Francesca ha detto sì e la coppia convolerà a nozze il 22 giugno a Vinci, in Toscana, dove la futura sposa ha dei parenti. Tuttavia chi pensa ad una improvvisata si sbaglia: “Per quasi due mesi io e un team abbiamo lavorato costantemente a questa iniziativa – spiega Alexander Vicini –; l’idea mi è venuta osservando alcuni video su youtube che hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ho chiesto la collaborazione della cantante Giorgia Galassi, che in questi giorni è in tournée con Eros Ramazzotti, e del musicista Giacomo Gamberucci. Contestualmente ho contattato un importante video maker di Perugia e una scuola di ballo di salsa”.

Le difficoltà erano legate all’effetto sorpresa. “Francesca sapeva che io ero a Cesenatico a lavorare in azienda, così abbiamo coinvolto delle amiche e amici di lei per convincerla ad andare a festeggiare il nuovo lavoro di un altro amico. Ma in piazza a Perugia non volevano andarsene i componenti di una banda di suonatori di tamburo”. Per fortuna alla fine tutto è filato per il verso giusto. “Gli amici sono riusciti a portare Francesca in piazza, la sorpresa è riuscita, io le ho chiesto di sposarmi in ginocchio e lei mi ha detto sì. E’ stato il giorno più bello della nostra vita”.

Il video è stato girato il 28 giugno dello scorso anno ma ne eravamo a conoscenza in pochissimi. Poi è stato montato e pubblicato sui ‘social’ l’altro giorno ottenendo subito 7mila visualizzazioni ma è diventato virale e presto toccherà livelli elevati. “Una delle maggiori difficoltà è stato mantenere tutto nel più stretto riserbo e coordinare i protagonisti, ma alla fine è stato un successo, il video è davvero speciale”.