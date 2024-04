Protagonisti su "Borghi d’Italia" La Città di Sarsina, insignita della Bandiera Arancione, sarà protagonista nella trasmissione "Borghi D’Italia" su TV2000. La puntata racconterà la storia e le tradizioni della città, in onda il 6 e 7 aprile 2024 alle 12,15. Un'occasione unica per far conoscere il borgo.