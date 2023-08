Protesta per la frana di Ardiano "Avviato un dialogo positivo"

"Ora le istituzioni conoscono la mia richiesta di aiuto. A giorni dovrei avere delle risposte concrete, ma in ogni caso già ora sono contento di essere riuscito a far sentire la mia voce". La giornata di ieri di Bruno Fernando Strofante, l’uomo la cui proprietà ad Ardiano di Roncofreddo è inaccessibile a causa di una frana, si è conclusa con un sorriso. "Mi sono confrontato anche col sindaco Lattuca – ha commentato – e confido che dopo tanta attesa, all’orizzonte possa profilarsi una soluzione percorribile". La quesitone è complessa, Strofante dovrà in ogni caso effettuare degli interventi edili negli spazi che ha acquistato, ma il tema di più stingente attualità è legato ai danni causati dall’alluvione. Allora tre frane resero impossibile raggiungere il suo terreno: due, in zone pubbliche, sono state rimosse e dunque ora ne manca una in un’area privata. L’uomo chiede aiuto per affrontare un intervento che da solo non riuscirebbe a sostenere. La questione era già nota agli uffici comunali di Roncofreddo, che avevano proposto delle prime opzioni provvisorie. Ora il dialogo continuerà, alla ricerca di una soluzione valida per tutti.