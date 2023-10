Protezione Civile, primo incontro per presentare il nuovo piano

Oggi si tiene il primo dei due incontri in cui l’Amministrazione comunale presenterà il nuovo piano di Protezione Civile. L’appuntamento è alle 20.30 al Museo della Marineria ed è dedicato ai residenti nei quartieri Centro-Boschetto, Ponente-Zadina, Valverde-Villamarina e Madonnina-Santa Teresa. Inoltre sono invitati anche gli albergatori, i bagnini, i ristoratori, i commercianti e gli imprenditori che hanno attività in questi territori.

Giovedì 19 ottobre sempre alle 20.30, al Cineteatro Letizia di Sala, l’incontro sarà dedicato ai residenti e agli operatori economici dei quartieri di Sala, Cannucceto, Borella-Villalta e Bagnarola. Quella della divisione tra i quartieri vuole essere solo un’indicazione, quindi chi lo desidera può partecipare ad entrambi gli incontri. Il piano di Protezione Civile articolato e molto dettagliato, prende in esame le diverse situazioni di rischio dopo un’attenta analisi del territorio e delle sue specificità.

Il documento è diviso in base alle situazioni di pericolo che possono venirsi a creare, sia le situazioni cosiddette ’con preannuncio’ che le situazioni cosiddetto ’senza preannuncio’. Tra i primi sono comprese criticità idraulica, criticità idrogeologica, criticità per temporali; fra i secondi ci sono terremoti, incendi boschivi, incidenti industriali e criticità sulla mobilità. A seguito della ricezione delle diverse allerte e dei diversi eventi, viene prevista l’apertura del Coc, il Centro operativo comunale. Il Presidio operativo, per tutto il periodo di validità delle allerte, predispone ed attiva rapporti informativi con la Protezione Civile regionale, con la Prefettura di Forlì-Cesena e con il sindaco.

g.m.