Pubblici esercizi, caccia al personale

Job & Workers è il servizio di Confcommercio cesenate rivolto alle aziende in cerca di personale, svolto in collaborazione con Fipe, la federazione dei pubblici esercizi e InfoJobs, leader nazionale per la ricerca del lavoro online. Attraverso questo servizio Confcommercio e i suoi partner rispondono in modo efficace ai bisogni delle imprese che necessitano di un’alta e performante personalizzazione dell’organico, della gestione rapida di picchi di lavoro stagionale anche attraverso la selezione delle competenze evidenziate direttamente dai candidati. "L’obiettivo - mettono in luce il direttore di Confcommercio Giorgio Piastra e il vicedirettore Alberto Pesci - è quello di diventare un punto di riferimento sul territorio per le aziende del settore Ho.re.ca con la finalità di facilitare e supportare le imprese affinché riescano a sviluppare il proprio business e la qualità della propria offerta". Il settore Ho.re.Ca comprende le imprese di ristorazione, alberghiere e di catering, uno dei comparti che negli ultimi 10 anni ha registrato uno dei tassi di crescita più elevato in Italia e in Europa. Questo è il motivo per cui Confcommercio e Ascom Servizi reputano necessario che le strutture abbiano un personale competente e preparato. "La divisione Ho.re.ca - affermano il direttore di Confcommercio cesenate Giorgio Piastra e il vicedirettore Alberto Pesci - opera per soddisfare le molteplici esigenze di ricerca e selezione del personale delle aziende del territorio e Jobs and workers ed è in grado di rispondere in modo efficace alle complesse esigenze del settore e del mercato che necessita di alta personalizzazione". Ho.re.ca Service Solutions è la nuova divisione di Ascom Servizi con un team composto da professionisti in grado di gestire le necessità e i fabbisogni degli imprenditori.