Punti a rischio in caso di forfait della Pistoiese

È normale che nella parte conclusiva dei campionati tutti siano tesi, col fiato sospeso in attesa di capire se riusciranno a centrare i loro obiettivi. Ma in questo momento tutte le squadre, i dirigenti, i tecnici e persino i tifosi sono in trepida attesa di capire cosa sta succedendo e cosa succederà alla Pistoiese.

Sono anni che a Pistoia il calcio vive di pochi alti e troppi bassi ma adesso la situazione è forse al punto di non ritorno. La società la scorsa estate aveva assemblato una rosa importante, da primi posti ma poi a dicembre tutto è cambiato: via i vari Piscitella, Marquez e compagnia per far posto ad una rosa giovane e molto meno costosa. Non è bastato, nelle ultime settimane ai problemi economici si sono aggiunti quelli giudiziari che hanno riguardato Maurizio De Simone, che degli arancioni era in pratica la figura principale e quelli hanno fatto precipitare la situazione.

Domenica scorsa la Pistoiese non è neppure partita per la trasferta che l’avrebbe dovuta portare a Lodi per affrontare il Fanfulla, conseguenza di questo: zero a tre a tavolino un punto di penalità e duemila euro di multa. Il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che alla seconda rinuncia ci sia l’esclusione dal campionato; la Pistoiese sarebbe insomma la prima squadra retrocessa ma poi verrebbero cancellati a tutte le altre squadre i punti conquistati contro la Pistoiese. Insomma si profila un possibile sconvolgimento della classifica, alla Sammaurese sarebbero tolti quattro punti, al Ravenna sei e via di questo passo.

Le conseguenze sono facilmente immaginabili, gli strascichi anche, per questo tutti guardano con apprensione a quello che sta succedendo. Oggi pare che la Pistoiese possa scendere in campo nella gara interna con il Sangiuliano, anche se a porte chiuse. Ammesso che vada così, domenica prossima quando sarà prevista la trasferta sul campo del Sant’Angelo, cosa succederà?

r.d.