’Quartieri solidali’ scende in piazza per gli alluvionati

Oggi dalle 9 alle 19 in piazza Amaduzzi il quartiere Fiumicino effettuerà la raccolta alimentare "Quartieri solidali" insieme alla Caritas. Si tratta del terzo appuntamento dell’iniziativa promossa da Caritas e quartieri cittadini con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. Oggi chi lo desiderà potrà lasciare una spesa per i poveri, consegnandola ai volontari della Consulta di Fiumicino, con in testa la presidente Barbara Trattnig, che saranno per l’intera giornata in piazza Amaduzzi. Quanto verrà raccolto sarà devoluto alle necessità derivate dai danni dell’alluvione.