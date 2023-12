Quattro feriti nello scontro in via Matteotti

Grande paura ieri alle 13 a Cesena nell’incrocio fra le vie Matteotti e Cacciaguerra per quattro persone ferite in un incidente stradale. Sono state coinvolte tre auto, delle quali una in sosta, in una collisione fra due mezzi. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che hanno provocato l’incidente, sono arrivate le pattuglie della polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone tutte residenti a Cesena, ma di nazionalità straniera. Tre di loro hanno riportato ferite lievi, mentre per un’altra persona è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cesena per poterla estrarre dall’auto. Ha riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i quattro feriti al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.