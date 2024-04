Rabbia Sammaurese: "Campionato falsato"

Come era ampiamente previsto, l’esclusione della Pistoiese dal girone D della serie D sta producendo conseguenze che stanno facendo storcere la bocca a molti: i toscani è vero sono stati esclusi e quindi retrocessi ma togliendo a tutte le altre squadre i punti conquistati contro la stessa Pistoiese la classifica del girone è stata modificata in modo significativo.

Proprio le squadre romagnole sono fra le più penalizzate da questa situazione, visto che alla Sammaurese sono stati tolti quattro punti e ben sei al Ravenna e al Forlì.

Le attese reazioni stanno arrivando e anche la Sammaurese ieri attraverso un comunicato ha espresso amarezza e indignazione per quello che è successo: "Questa decisione - si legge nella nota diffusa dal club giallorosso - ancora una volta penalizza chi quotidianamente rispetta le regole e con fatica riesce a far quadrare i conti malgrado le limitate risorse a disposizione".

E qui si tocca l’effetto del provvedimento, si penalizzano tutte le società, anche quelle virtuose, poi si passa a far capire da parte della Sammaurese quanto brucia vedere sfumare punti conquistati sul campo: "Togliere 4 punti, come nel nostro caso, raccolti col sudore nel campo, oltre a essere una evidente ingiustizia, falsa palesemente la stagione in un momento topico come quello attuale quando mancano tre gare al termine del campionato".

Quella della Sammaurese è una posizione condivisa quanto meno dal Ravenna e dal Forlì che nei giorni scorsi hanno manifestato la stessa amarezza, ma l’esperienza deve insegnare e aiutare a non commettere sempre gli stessi errori. A questo aspetto è dedicato l’ultimo passaggio del comunicato:

"Il nostro augurio è che vicende come queste siano di monito per il mondo sportivo e sopratutto alzino l’asticella degli anticorpi al cospetto di persone che con il calcio, e con lo sport più in generale, non dovrebbero mai avere a che fare".

La vicenda è sicuramente amara per tutti, ma proviamo a capire quali sono gli effetti pratici di tutto questo per la Sammaurese. I giallorossi sono impegnati nella lotta per la salvezza e la ’nuova’ classifica li vede appaitati al Progresso, entrambe con 31 punti. A oggi la Sammaurese per effetto dello scontro diretto a favore sarebbe salva e potrebbe evitare i playout. Va detto però che se alla Sammaurese sono stati cancellati quattro punti, il Progresso ne ha visto togliere invece solo uno, evidente che la Sammaurese ha perso un buon margine di vantaggio sui bolognesi.

Le ultime tre giornate saranno decisive e caratterizzate da scontri diretti: domenica i giallorossi saranno impegnati sul campo del Mezzolara, penultimo a 18 punti e vicinissimo alla retrocessione, mentre la domenica successiva la Sammaurese dovrà far visita al Progresso. E’ chiaro quindi che da queste due gare dipende il destino della formazione allenata da Mirko Taccola.