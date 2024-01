Raccolta alimentare, oggi disponibili sette banchetti di volontari

Oggi a Cesenatico si tiene l’edizione 2024 della Raccolta alimentare, un’iniziativa che coinvolge centinaia di volontari, per aiutare le famiglie indigenti del territorio. È una grande giornata di solidarietà che coinvolge le associazioni di volontariato e i comitati di zona, assieme all’Amministrazione comunale, i supermercati e tanti cittadini che con l’impegno e la generosità sono i protagonisti. I prodotti che si potranno donare mentre si fa la spesa, sono quelli a lunga conservazione come pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, zucchero, succhi di frutta, marmellate, fette biscottate, biscotti, merendine, omogeneizzati, pannolini per bambini, materiale per l’igiene personale e della casa. I banchetti sono presenti al Famila sulla Statale Adriatica, al Famila Market di Bagnarola in via Tobagi, al Famila di Sala in via Campone, alla Conad in via Cecchini, alla Conad di via Gramsci, alla Coop di via Saffi e al D-Più in via Negrelli.

I prodotti raccolti saranno donati a cinque associazioni di promozione sociale, che sono Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita. Saranno i volontari di queste realtà a distribuire i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie bisognose.

Chi vuole partecipare come volontario e presenziare ai diversi banchetti, può rivolgersi a Marilena Pasini, presidente del quartiere di Sala, chiamando il numero 338 8504885. Su questo appuntamento c’è tanta attesa, in quanto Cesenatico, pur essendo un centro di dimensioni medio piccole, nel volontariato si dimostra sempre una certezza con numeri importanti.

g.m.