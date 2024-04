Raccolta differenziata dei rifiuti. A marzo raggiunto l’84%

Raccolta differenziata dei rifiuti: il Comune di Cesena annuncia trionfalmente che in città si è giunti ormai a quota 84%. " Il dato rilevato a marzo è la dimostrazione che i cittadini cesenati smaltiscono i rifiuti correttamente anche a seguito dell’introduzione, nel corso dell’ultimo anno, della tariffa corrispettiva puntuale, che tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dalla singola utenza" afferma una nota dell’amministrazione comunale. Aggiungendo che, sulla base dei dati elaborati da Hera emerge un calo importante della produzione di rifiuti indifferenziati che ammonta a 10.098 tonnellate del 2023 (a fronte delle 13.351 dell’anno precedente). Il Comune snocciola altri dati :su 96.638 cittadini residenti, sono 44.492 le utenze domestiche (a fronte delle 43.635 dello scorso anno) e 7.333. Prendendo in considerazione i dati dal 2017 si evince come il report riguardante la raccolta differenziata sia caratterizzato da un segno + (nel 2017 si producevano 42.110 tonnellate a fronte delle 50.826 del 2023) corrispondente a un dato percentuale dell’83,60% a fronte del 63,79% del 2017. A queste tonnellate di rifiuti differenziati si sommano le 640 tonnellate di compostaggio domestico.

Rifiuti smaltiti a seguito dell’alluvione. Va rilevato ovviamente che il 2023 è stato un anno straordinario in conseguenza dell’alluvione, che ha comportato un ritiro di 6.124 tonnellate di rifiuti generici e di 130 mila tonnellate di Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

"La tariffazione puntuale – prosegue la nota comunale – è un sistema per la gestione dei rifiuti che consente di introdurre una tariffa calcolata in parte in base alla reale produzione di rifiuto conferito dall’utente. È una misura, quindi, orientata a una maggiore equità, che responsabilizza i cittadini e permette di raggiungere risultati ambientali importanti in termini di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti. Chiaramente, in un’ottica di continuo miglioramento dei risultati, c’è ancora molto lavoro da fare rispetto agli errati conferimenti, ai furbetti del cassonetto e al reiterarsi di azioni incivili che non tengono conto della cura del territorio e dell’ambiente".

A decorrere dal 1° gennaio 2023 nel territorio comunale di Cesena è entrata in vigore la Tariffa rifiuti Corrispettiva Puntuale (TCP), in sostituzione della TARI, e l’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita dalla società Hera spa. Per informazioni ed attività contrattuali i cittadini possono contattare il numero verde: 800 999 500 e le aziende il numero 800 999 700 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00, e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00); possono recarsi allo Sportello di Cesena (via A. Spinelli 60) dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 15:00, venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle 13:00; oppure indirizzare una mail a clienti.tcp@gruppohera.it. È possibile rivolgersi allo Sportello TARI comunale (via Ponte Abbadesse 451 - Spazio Cesuola) per variazioni, iscrizioni, subentri, cessazioni intervenute prima del 31 dicembre 2022 (lunedì, dalle 9:00 alla 13:00; mercoledì, dalle 8:00 alle 13:00; giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17 - telefono: 0547 356430 – 356590; e-mail: sportellotassarifiuti@comune.cesena.fc.it).