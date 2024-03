Racconti e musiche di Eric Clapton stasera alla Torre

Stasera alle 21 al Circolo La Torre di via San Mauro 1555, a Cesena, il giornalista Massimo Buda racconterà il chitarrista Eric Clapton, i cui brani verranno riproposti da Beppe Ardito. Insieme a loro ci sarà Maurizio Comandini che incontrò Eric Clapton a Parigi 54 anni fa. "Porterò con me – dice – una versione in miniatura della macchina del tempo che ci permetterà di collegarci con il Palais des Sports à la Porte de Versailles per fare assieme un breve viaggio nel tempo, per ascoltare quello che Eric Clapton aveva da dire quella sera nella quale il suo nome non era scritto da nessuna parte".