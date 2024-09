Ramo di un pino pericolante, intervengo i vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco volontari di Savignano sul Rubicone in via Ferrara a Gatteo Mare di fronte all’hotel Estense vicino a piazza della Libertà, mentre era in corso lo spettacolo serale con la gente che ballava. I ragazzi dell’animazione del Gatteo Mare Summer Village si sono accorti che un grosso ramo di un pino marittimo si era rotto all’improvviso ed era penzoloni rischiando di staccarsi del tutto e cadere sulla strada, molto frequentata a quell’ora. Un turista che stava passando ha chiamato la Polizia locale che è prontamente intervenuta con una pattuglia e, vista la pericolosità, ha transennato la zona. Poi sono arrivati i Vigili del fuoco con due mezzi. Hanno tagliato il ramo e messo in sicurezza la strada. Ora spetterà al comune di Gatteo fare le dovute verifiche sulla parte restante del pino marittimo per accertarne le condizioni. Fra l’altro nel piccolo tratto finale di via Ferrara, sul lato mare di piazza della Libertà, quello del ramo rotto è l’unico dei cinque pini marittimi rimasti, dopo che gli altri soni stati eliminati perchè malati, rotti o caduti. E anche su quest’ultimo pino sono già stati fatti interventi in passato per altri rami rotti.

Ermanno Pasolini