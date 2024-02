Rapina, gli autori sono due minorenni

Due ‘baby’ rapinatori, di 15 e 16 anni, sono stati denunciati dalla polizia per due differenti episodi. Il primo risale al 12 gennaio quando una donna è stata vittima di un furto con strappo in pieno centro. Ha raccontato che, mentre passeggiava da sola nel primo pomeriggio, è stata strattonata con violenza e fatta cadere a terra da due ragazzi che sono scappati via con la borsetta. Il secondo episodio risale allo scorso venerdì, quando tre ragazzi incappucciati, dopo essere entrati in una tabaccheria in centro a Cesena, hanno minacciato con il coltellino e con lo spray al peperoncino la commerciante per poi fuggire con il contenuto della cassa. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti sono stati in grado di accertare che i ragazzini, autori della rapina in centro, erano gli stessi che (insieme a un terzo) hanno saccheggiato la tabaccheria. I due ragazzini minorenni con cittadinanza italiana, ma di origine straniera, sono stati denunciati per i reati di rapina e lesioni. Per il terzo sono in corso accertamenti.