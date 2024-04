Rapino e il romanzo del ’Fubbal’ con gli ex calciatori del Cesena

Venerdì si è tenuta presso l’Ipercoop Lungosavio di Cesena la presentazione del libro “Fubbal” di Remo Rapino, già premio Campiello nel 2020, con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”. Un romanzo in dodici capitoli, per altrettanti racconti romanzati di giocatori d’un tempo, ben strutturato e nostalgico, ma non retorico e gustosissimo da leggere. Storie di provincia di quando il fubbàll aveva le ali, e i campi erano di terra e polvere, e i numeri sulle maglie andavano dall’1 all’11. Storie tenere e allegre di gente che correva per non dover pensare al filo spinato che avvolgeva le giornate, un’umanità manovale e derelitta che aveva avuto tanti guai e qualche lampo di celebrità, e portava come bandiere le leggende di una volta: Gigi Meroni, Gigi Riva, Nilton Santos. Alla presentazione hanno partecipato anche Massimo Agostini, direttore generale dell’area tecnica del Cesena FC, Lorenzo Minotti, uomo Sky, di ritorno da Atalanta – Liverpool, insieme agli ex bianconeri Roberto Biserni, Simone Confalone e il mister della Primavera 2, Nicola Campedelli, insieme al preparatore atletico Antonio Fabbri.

Nella foto l’autore Remo Rapino, al centro, con gli ex giocatori del Cesena Calcio intervenuti e Daniele Magnani che ha condotto la presentazione.