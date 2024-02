Repa Italia cresce. Espansione globale con un centinaio di nuove assunzioni

Il mercato di riferimento è praticamente in ogni angolo del globo raggiunto con tempestività e affidabilità grazie a una moderna, tecnologica ed estremamente funzionale rete di distribuzione, in grado di garantire la fornitura di circa sette milioni di componenti appartenenti a oltre duemila marchi di ricambi originali per attrezzature per la ristorazione, compresa la refrigerazione, le macchine da caffè, gli elettrodomestici e i distributori automatici. A Cesena sta continuando l’espansione di Repa Italia (realtà fondata in città nel 1982 col nome di Lf), che si avvale di una struttura di oltre 21.000 metri quadrati (10.800 dei quali destinati a magazzino) all’interno dei quali lavorano 267 operatori. "Il numero – fanno sapere dall’azienda – è in crescita costante, dal momento che nel 2022 abbiamo effettuato 67 nuove assunzioni, alle quali ne sono seguite altre 52 nel 2023. E pure quest’anno contiamo di incrementare ulteriormente l’organico, nel caso specifico nei reparti di Information Technology e Data Management". A Cesena vengono gestite mediamente un migliaio di spedizioni giornaliere, che partono per raggiungere le varie zone d’Italia ma pure dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente. Il tutto grazie anche a centri di distruzione sparsi anche in altri sei paesi. "La consegna rapida e efficiente è il nostro punto di forza, insieme a quella dell’assistenza ai clienti, che viene fornita in oltre 20 lingue. L’intero gruppo Repa annovera oltre 50.000 clienti tra centri di assistenza e di riparazione. A tutti diamo la possibilità di reperire tutto ciò che serve in un’unica soluzione, assicurando la cura dei dettagli garantita da oltre 40 anni di esperienza, dal più grande database del settore accessibile attraverso canali web all’avanguardia, da un’elevata disponibilità di magazzino e da centri logistici altamente innovativi che assicurano la consegna dei ricambi più rapida del settore. Siamo un’azienda con vocazione interazionale, ma con le radici saldamente ancorate al territorio". Lo dimostra anche il fatto che da anni Repa Italia è impegnata in attività di sponsorizzazione di alcune realtà locali, attive in diversi settori, tra i quali il sociale, la cultura e lo sport. Nel 2024 è per esempio partner di Acieloaperto, Fondazione Romagna Solidale, Skate School Cesena, Cesena Basket 2005, Torre Savio Calcio e Cesena Triathlon.

l.r.