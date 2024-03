Resilience a Teatro Verdi. Il kick boxing va in scena

di Luca Ravaglia

Lo sport tiene lontano dagli angoli più bui delle strade e da quelli più opprimenti dei divani. Lo sport aiuta a crescere e a trasformare la rabbia in energia positiva. Lo sport non è mai violenza, nemmeno in mezzo a un ring, quando i colpi non si risparmiano, ma dove alle spalle degli atleti ci sono anni di preparazione, e tutto intorno staff tecnici, arbitro e medici pronti a intervenire.

È tutta qui la differenza tra l’approccio agonistico di un incontro regolare e una scazzottata clandestina, in strada, magari anche coi guantoni, ma senza tutto il resto. Tema che negli ultimi mesi Cesena ha purtroppo sperimentato direttamente e che ora pare essere uscito dalle pagine di attualità, prima di tutto grazie alle famiglie di alcuni degli ‘spettatori’, che si sono mosse con tempestività per sollevare il problema, battendosi per arrivare alla soluzione.

Oggi invece arriva un’importante occasione per godersi il lato più bello della competizione, pensata proprio con lo spirito di avvicinare i giovani a un mondo che invece di creare problemi (come quelli legati al bullismo), offre soluzioni. Dunque Cesena si appresta ad accogliere la sesta edizione di ‘Resilience’, in programma sabato 6 aprile al Teatro Verdi. Questa manifestazione, che vede la collaborazione di Asd Kick Boxing Team Cesena e Asd Profight di Bellaria, con il patrocinio della Città di Cesena, si distingue per l’unione di competizione sportiva e intrattenimento. Le associazioni organizzatrici, affiliate alla Federkombat. vantano oltre 15 anni di attività nella promozione di corsi ed eventi dedicati agli sport da combattimento, con particolare attenzione alla kickboxing e alla Muay Thai, su scala provinciale e nazionale.

Resilience non è solamente una competizione, ma rappresenta una celebrazione dello sport come veicolo di crescita personale e integrazione sociale. Attraverso la kickboxing, l’evento sfida i pregiudizi legati agli sport da contatto, promuovendo valori di disciplina, rispetto e autostima. L’iniziativa inoltre si pone come obiettivo quello di deviare i giovani dagli incontri clandestini, avvicinandoli a una pratica sportiva regolamentata e costruttiva, sotto la guida di istruttori qualificati.

Dalle 16 gli amatori avranno l’occasione di dimostrare il loro valore, per poi cedere il passo alle 20:30 ai professionisti, che si contenderanno il ring in un main card di alto livello. Nel corso della serata si svolgeranno anche le selezioni per il Fight Clubbing, il più grande evento italiano di sport da combattimento, con 16 incontri per esordienti e 9 match per professionisti.

I biglietti sono disponibili al costo di 12 euro (precard) e 20 euro (main card) sia in loco che online (info: 349 4309467 e 340 4828100). L’evento si svolge con il supporto dei piloti motociclistici Michele Pirro e Lorenzo Savadori, Catia Merenda (Event Planner) e Federico Giannini (Social Ads).