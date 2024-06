Venerdì pomeriggio è stato riaperto al traffico il ponte di viale Roma, dopo i lavori iniziati lo scorso ottobre e la decisione di chiudere definitivamente l’asse alla circolazione il 27 novembre, quando i tecnici si accorsero che la struttura portante del manufatto era in condizioni ancora peggiori rispetto a quanto ipotizzato. Il ponte che collega il centro città con il lungomare è stato aperto nel fine settimana in entrambi i sensi di marcia, incluso il passaggio sul marciapiede lato sud. A partire da domani mattina, lunedì, la circolazione sarà a senso unico alternato sotto la guida delle maestranze di cantiere, in quanto inizieranno gli interventi di svuotamento della Vena Mazzarini dal pietrisco di riempimento utilizzato per mettere in secco l’area. Inoltre è necessario realizzare dei lavori di rifinitura sull’asfalto, sulle pavimentazioni dei marciapiedi e altre parti del manufatto che, ad eccezione delle spalle, è completamente nuovo, essendo stata rifatta la parte portante sottostante in cemento armato ed essendo state posate delle nuove travi principali in lunghezza e anche le travi secondarie in larghezza. Complessivamente i lavori sono costati 1 milione e 400mila euro, di cui 800mila messi a disposizione da fondi del Pnrr e 600mila sborsati invece dal Comune.

g. m.