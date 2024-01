Riapre la Ss71 tra Turrito e Quarto. Traffico con limitazioni d’orario

Da giovedì è stata riaperta (con alcune limitazioni) al traffico la Strada statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel tratto tra Turrito e Quarto (Sarsina). Il tratto era stato interdetto alla circolazione da Anas nel maggio 2023 dopo gli eventi alluvionali che colpirono queste zone. Il transito sulla Strada statale sarà consentito al traffico locale (residenti nei Comuni della Valle del Savio) per i mezzi del peso sino alle 7.5 tonnellate, ai servizi essenziali e quelli di emergenza, dalle ore 5,30 alle ore 19,30. Lungo lo stesso tratto sarà imposto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. A decidere per questa riapertura è stato il Cov (Comitato operativo di viabilità). L’intervento tecnico si è basato su di un’opera provvisionale di presidio (un muro con doppia palificata) realizzata nell’ambito dei più complessi interventi per il consolidamento del corpo stradale.

Edoardo Turci