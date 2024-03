Riapre lo storico bar Cheers: "Punto di riferimento del paese"

Stesso nome ma nuova pelle per il bar ‘Cheers’ di San Piero in Bagno. Dopo 3 mesi dalla chiusura della vecchia gestione, riapre lo storico bar di via Cesare Battisti. Il giorno fissato per la riapertura è domani, dalle ore 18. Per l’occasione ci sarà un aperitivo a buffet con dj set. I nuovi titolari sono tre giovani del paese, Alessandro Barchi, Simone Pippi e Gianluca Portolani, rispettivamente del 2000, 1999 e 1985. I tre si dicono "Entusiasti ed eccitati per questa nuova avventura". Il bar, che da sempre è un punto di riferimento per la gente del paese, aveva chiuso lo scorso 7 gennaio. "L’idea non è nata solo dalla voglia di metterci in proprio con un’attività, ma anche dal dispiacere che questo posto chiudesse. È un bar in cui sono passati tutti, dai nostri nonni, ai genitori, fino a noi. Parliamo di un luogo che va oltre al concetto di bar", spiegano i tre titolari. Il bar tenterà di avere un’impronta giovanile, organizzando anche delle feste ed eventi. "Nei piccoli paesi i bar sono un punto di ritrovo, cercheremo di accontentare tutte le fasce d’età, dai ragazzi ai più anziani". In paese c’è molto interesse per la riapertura. "Noi – concludono i titolari – come tanti altri siamo cresciuti al Cheers. Ed è anche per questa ragione che sentiamo l’importanza di queste mura. Trovarsi dall’altra parte del bancone dopo una vita da cliente fa uno strano effetto. Siamo orgogliosi ed emozionati, sarà una bella sfida".

Giovanni Corzani