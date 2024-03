Ricettazione e fuga dai carabinieri. Denunciati due ragazzi minorenni

Alla vista dell’auto dei carabinieri, quattro giovani sono scappati ma due di loro, minorenni, sono stati presi e denunciati per ricettazione. I carabinieri di Cesenatico si sono avvalsi della fattiva collaborazione degli equipaggi delle stazioni dei Carabinieri di Gambettola e Savignano sul Rubicone e hanno intercettato sulla via Emilia, nel comune di Longiano, un’autovettura segnalata dalla Centrale Operativa, i cui occupanti avevano messo in atto un furto a Gambettola la sera precedente.

L’auto stava percorrendo il senso opposto di marcia e, non fermandosi, è scattato un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri, fin quando l’autovettura con a bordo quattro giovani, ha imboccato una strada senza uscita che li ha costretti ad abbandonare il veicolo e a continuare la propria fuga a piedi per i campi circostanti. Due dei quattro giovani sono riusciti a far perdere le loro tracce mentre gli altri, due minorenni stranieri nati e residenti in Italia, sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento a piedi e condotti in caserma per l’identificazione.

I carabinieri sono anche riusciti a recuperare, in una zona periferica del comune di Longiano, una seconda autovettura risultata rubata la sera prima nel comune di Gambettola. Entrambi i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità di rito, i due minori sono stati denunciati per ricettazione in concorso e affidati agli esercenti la potestà genitoriale, in attesa di rispondere del loro comportamento innanzi all’Autorità Giudiziaria minorile.

e.p.