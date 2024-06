Ri.Nova, Lazzarini confermato presidente

È positivo il bilancio 2023 di Ri.Nova, cooperativa dedicata alla innovazione in agricoltura, nata dalla fusione del Centro Ricerche Produzioni vegetali (Crpv) e di Alimos. L’ente di ricerca chiude infatti con un utile di esercizio pari a 64.488 euro. Questo risultato ha portato il patrimonio netto a superare i 2,7 milioni di euro, mentre il valore della produzione è stato complessivamente di 4.567.842 euro, ovvero 1 milione e mezzo in più del 2022. Oltre all’approvazione del bilancio, sono state rinnovate le cariche del Consiglio di amministrazione che ha visto Stefano Lazzarini riconfermato nella carica di presidente, mentre vicepresidente è stato nominato il neoconsigliere Ilenio Bastoni, del direttivo di Terremerse. Entrano come consiglieri anche Riccardo Rocchi, Guido Cavina, Marco Borgatti. Riconfemati: Luigi Bianchi, Claudio Biondi, Giovanni Campagna, Fabio Deidda, Giuliano Donati, Francesco Gambi, Alberto Grassi, Massimiliano Laghi, Realdo Mastini e Davide Vernocchi. "Al buon andamento del 2023 e alle prospettive favorevoli previste per il 2024 e il 2025 – ha dichiarato Lazzarini – hanno contribuito il rafforzamento di una capacità progettuale che, anche tramite linee di finanziamento pubbliche e bandi, va a rapportarsi in maniera sempre più stretta con le esigenze del sistema produttivo, che si trova a dover fronteggiare problemi enormi, stretti tra cambiamenti climatici, diffusione e recrudescenza di nuove e vecchie avversità, con sempre meno agrofarmaci a disposizione, conseguenza di direttive comunitarie molto restrittive, per assecondare le quali la ricerca non è ancora riuscita a mettere a punto valide strategie alternative".