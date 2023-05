Riparte la musica al Noi Lounge: ultimo concerto con Dave Weckl

Dopo una settimana di stop, trascorsa con spirito di sostegno e condivisione nei confronti di quanti, sul territorio, hanno dovuto fronteggiare l’alluvione, a Cesenatico domani sera si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna "Segafredo Jazz". L’appuntamento è alle 22, al Noi Lounge Music Club. In attesa di recuperare i concerti di "The Good Fellas" e "Jazz Inc. e Karima", il cartellone si chiude con una leggenda della batteria mondiale, Dave Weckl, un’autentica star di questo strumento e punto di riferimento planetario per il jazz fusion e non solo. L’artista americano sul palco sarà affiancato da musicisti italiani molto apprezzati, che sono Alessandro Fariselli al sassofono, Massimo Morganti al trombone, Stefano Senni al contrabbasso, Alessandro Altarocca al pianoforte e Fabio Nobile alla batteria, i quali formano il Jazz Inc., un quintetto acustico molto affiatato e apprezzato, tant’è che ha collaborato con artisti di spessore, tra i quali Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gegè Telesforo, Flavio Boltro e Tullio De Piscopo. Entrato nel 2000 nella Hall of Fame della rivista "Modern Drummer" come "uno dei 25 batteristi più talentuosi di tutti i tempi", Dave Weckl possiede uno stile dinamico che è tuttora d’ispirazione per i musicisti di tutto il mondo.

Originario di Saint Louis nel Missouri, Weckl ha ricevuto, fin dall’adolescenza, riconoscimenti ed elogi che l’hanno portato a trasferirsi, all’età di 19 anni, nell’East Coast, all’Università di Bridgeport. Le sue esibizioni newyorchesi hanno attirato l’apprezzamento di musicisti come Steve Kahn, Michael Brecker e Peter Erskine. Grazie a quest’ultimo, ha iniziato a collaborare con l’iconico bassista Anthony Jackson, che, a sua volta, ha fatto il suo nome per il prestigioso "Simon and Garfunkel Reunion Tour", al quale Weckl ha partecipato nel 1983. Questa esperienza ha aperto al batterista statunitense la strada per registrazioni in studio con George Benson, Peabo Bryson, Diana Ross, Robert Plant e molti altri. Nel 1985 è stato segnalato da Michael Brecker a Chick Corea per il progetto dell’Elektric Band: questo è stato l’inizio di una collaborazione con l’Elektric Band e con l’Akoustic Band (quest’ultima si aggiudicò un Grammy Award). La carriera da solista di Weckl è iniziata nel 1990 con la pubblicazione dell’album "Master Plan", al quale sono seguite altre nove registrazioni. Per lo spettacolo di giovedì sera i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma angolo lungomare di Cesenatico. L’ingresso costa 25 euro incluso un drink e, nello stile del club, è anche possibile cenare all’interno del locale.

Giacomo Mascellani