Rischio idrogeologico: gli interventi previsti

di Ermanno Pasolini

Focus sull’incontro tra l’Amministrazione di Savignano, i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: il tema è la gestione dei corsi d’acqua naturali della provincia di Forlì-Cesena, quindi anche il Rubicone, dove c’erano stati crolli della sede stradale in seguito all’alluvione del maggio 2023.

Stefania Morara, assessora ai lavori pubblici, che interventi sono previsti?

"Il Comune realizzerà lavori complementari a quelli appena conclusi dall’Agenzia Regionale per un importo di 673mila euro, sulle vie Rubicone Destra, Rubicone Sinistra, Gualdello/Ribano, Colombarazzo II e Melozzo da Forlì. Per alcune dobbiamo attendere i tempi tecnici necessari alla compattazione del terreno. L’Agenzia inoltre ha ottenuto dal Commissario Figliuolo altri due importanti finanziamenti: uno di 300mila euro, per il ripristino delle opere di protezione idraulica danneggiate nel fiume Rubicone, e uno da 1,3 milioni per la gestione della vegetazione fluviale e ulteriori interventi di ripristino della sezione di deflusso, a protezione dei centri abitati lungo il reticolo idrografico dei bacini Rubicone-Pisciatello".

Quando si prevede di terminare i lavori?

"La consegna dei lavori è programmata per l’estate 2024".

Altri interventi?

"L’Agenzia regionale ha aggiornato l’Amministrazione in merito agli interventi finanziati con fondi Pnrr per un importo complessivo di 500mila euro. Si tratta dell’intervento di consolidamento delle difese idrauliche e dei rialzi arginali del Fiume Rubicone nel centro abitato di Savignano, la cui consegna dei lavori è prevista nel mese di aprile".

Cosa prevedono invece questi lavori?

"In particolare il consolidamento della briglia storica attuata d’intesa con la Soprintendenza".

Quali miglioramenti apporterà?

"Di fatto consentirà durante i periodi di magra il passaggio a piedi sia in destra che in sinistra idraulica, la messa in sicurezza della sponda destra dell’alveo antistante il piazzale su cui affacciano alcune abitazioni e porzione del ristorante pizzeria Il Grottino, nonché il ripristino e miglioramento delle condizioni di deflusso in tutto il tratto tra il ponte di via Togliatti ed il Ponte Romano nel pieno centro storico di Savignano sul Rubicone".