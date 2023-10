Risiko, ecco i generali per gioco che hanno sbaragliato i ’nemici’

Sono 104 di cui 12 donne, i partecipanti al raduno nazionale di Risiko che si è tenuto all’Hotel Laura di Cesenatico. Si tratta di persone provenienti da diverse province italiane e fra queste il giocatore più giovane è stato Enrico Castellini, un 16enne residente a Forlimpopoli. La 52esima edizione del raduno è stata vinta dal toscano Rodolfo Donnini del Risiko Club Capalbio in provincia di Grosseto e dal lombardo Michael Ghisleni del Rcu di Bergamo. Vincendo il raduno entrambi guadagnano il pass per la finale del Campionato nazionale assoluto in calendario nella primavera a Modena. I vincitori del Torneo Open, a cui si sono iscritti 80 appassionati, parla invece bolognese: è stato infatti vinto da Alessio Montagnini del Rcu Bologna, secondo Andrea Parodi del Rcu Genova e terza classificata Caterina Pugliese anche lei del Rcu Bologna e miglior donna della competizione. Va così in archivio una interessante manifestazione, che ha portato in riviera appassionati di questo gioco, i quali hanno avuto la possibilità di fare turismo, soggiornando all’Hotel Laura, vivendo un momento conviviale al ristorante Peccato di Gola e visitando il porto canale Leonardesco, il centro storico ed il Museo della Marineria. In cabina di regia c’erano i volontari del Risiko Club Cesenatico "I Corsari" con in testa Luca Toni. Questo sodalizio cesenaticense per la stagione invernale organizzerà altri eventi e tornei, per i quali è possibile avere informazioni ed iscriversi telefonando al 392 6541914, contattando direttamente l’organizzazione.

Giacomo Mascellani