"Risorse in arrivo, la Regione ora faccia la sua parte"

Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fdi, esprime soddisfazione per "le nuove risorse in arrivo per i territori alluvionati, confermate da Giorgia Meloni e comunicate dal Viceministro Galeazzo Bignami nei giorni scorsi". "Poter contare – prosegue – su 1,2 miliardi di fondi del Pnrr per la difesa idraulica, il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, il ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica, oltre al ripristino delle scuole e delle infrastrutture sportive, è davvero importante. Fratelli d’Italia si conferma in prima linea per i provvedimenti di sostegno ai territori alluvionati e queste risorse si sommano a quelle già stanziate dal Governo per oltre 5 miliardi di euro".

"Il Governo ha fatto e sta facendo la sua parte, chiediamo alla Regione Emilia-Romagna di fare altrettanto, annunciando il cronoprogramma di interventi sui territori alluvionati e dando corso, siccome responsabile della manutenzione dei fiumi, alle necessarie opere di messa in sicurezza" conclude Buonguerrieri.