"Rivalutazioni delle pensioni, basta con i tagli"

"Il Governo sta ragionando nella prossima Legge di Bilancio, di rimettere mano in tasca ai pensionati, attraverso un provvedimento di mancata rivalutazione delle pensioni oltre quattro volte il minimo, con un meccanismo a fasce e non a scaglioni, sistema più equo preposto dal governo precedente. Davanti a questo timore, la Uil Pensionati del territorio cesenate, così come a tutti i livelli regionale e nazionale è pronta a dare battaglia per tutti i pensionati che purtroppo continuano a essere vittime di una inflazione che diminuisce, ma purtroppo, non molla. Quei pensionati che riescono a mettere in tavola sempre meno cibo e di qualità sempre più scadente. Gli stessi pensionati che non hanno soldi per curarsi e che rimangono impantanati nelle liste d’attesa. Abbiamo depositato diffida all’Inps e adesso procederemo con l’invio delle cause con l’obiettivo è arrivare alla Corte Costituzionale".