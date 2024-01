RivieraBanca dona 55mila euro a 5 realtà colpite dall’alluvione

RivieraBanca ha ufficializzato la donazione di 55mila euro di contributi in Emilia Romagna e Marche, territorio in cui opera con le sue 46 filiali, per sostenere le famiglie e le imprese pesantemente colpite dall’alluvione di maggio. Delle cinque realtà, destinatarie di 11 mila euro ciascuna, che espletano attività a beneficio delle comunità locali, quattro sono nel territorio cesenate. Si tratta dell’Asd Lago Pascoli di San Mauro Pascoli che gestisce attività di pesca sportiva; l’associazione Tra cielo e mare aps di Cesenatico, ente di beneficienza, assistenza volontariato; Caracò aps di Gambettola che si occupa di spettacoli dal vivo per famiglie e anziani; il Girasole cooperativa sociale onlus di San Mauro Pascoli che offre assistenza e istruzione ai bimbi del nido e assistenza diurna ai disabili.