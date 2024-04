Romagna, c’è il Gubbio. Ultima gara casalinga

Una giornata di festa. Oggi è in programma l’ultimo appuntamento casalingo della stagione di rugby di serie B per il Romagna Rfc, che quando l’anno prossimo tornerà allo Stadio del Rugby di Cesena lo farà respirando l’aria della serie A, matematicamente conquistata la scorsa settimana a Modena. L’esito del torneo si era comunque delineato con grande chiarezza già da tempo, visti gli ottimi risultati ottenuti dalla squadra, che ha affrontato l’anno in continuo crescendo, dimostrando di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre concorrenti.

Oggi alle 15.30 (ingresso libero) i Galletti ospiteranno il Gubbio, con l’intento di chiudere in bellezza la stagione sul campo di casa, dove quest’anno la squadra ha sempre fatto il pieno di punti e di vittorie con bonus.

L’obiettivo è quello di mantenere l’imbattibilità stagionale anche in questi ultimi due appuntamenti della stagione (il campionato si concluderà domenica prossima con la trasferta a San Benedetto) e confermare la solidità che il gruppo ha mostrato di avere nell’arco della stagione, tenendo un ottimo passo domenica dopo domenica.

Il Gubbio arriva a questo appuntamento con un bottino di 30 punti in classifica, già sicuro della salvezza, con un sufficiente distacco dalle squadre in lotta per evitare i playout. Il Romagna è invece a quota 95 punti e un vantaggio di 13 punti sul Colorno.

La classifica:Romagna RfC 95, Colorno 82, Bologna 80, Modena 74, Pieve 55, San Benedetto 49, Cus Siena 45, Jesi 39, Lions Amaranto 34, Gubbio 30, Firenze 19, Formigine 13

Serie A femminile. Oggi è in calendario anche il penultimo impegno della stagione anche per la formazione femminile del Romagna Rfc, che scenderà in campo in trasferta a Firenze dove ad attendere le romagnole ci saranno le Puma Bisenzio.