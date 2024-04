Romagna, che impresa!. I Galletti tornano in A

Il Romagna Rfc torna dalla trasferta a Modena con una vittoria per 31-17: con i 5 punti conquistati in questa terz’ultima prova di campionato i Galletti hanno ottenuto a certezza matematica della vittoria del girone, che vale la promozione in Serie A.

Su un campo insidioso come quello di Modena si gioca una partita vivace e combattuta, in cui i padroni di casa, soprattutto nella prima parte della partita, danno del filo da torcere ai romagnoli, bravi a mantenere alti ritmo e concentrazione per tutto l’incontro.

La partita inizia nel segno degli emiliani, subito arrembanti: al 3’ Petti trova il varco per la meta del vantaggio, trasformata da Assandri. Il Romagna si organizza e guadagna terreno, approfittando anche della momentanea superiorità numerica per il giallo a Venturelli: al 15’ arriva il pareggio, grazie alla meta di Tauro trasformata da Sergi.

Il Modena si affida a un calcio piazzato per riportarsi in vantaggio, al 26’, ma nel finale del parziale il Romagna, di nuovo in superiorità numerica per un altro giallo tra le fila dei padroni di casa, prende in mano l’iniziativa. Al 33’, ancora Tauro segna la marcatura che riporta i Galletti in vantaggio e prima dell’intervallo arriva la terza meta di giornata, firmata da Sparaventi: la precisa trasformazione di Sergi chiude il primo tempo sul parziale di 10-21.

La ripresa si apre con i romagnoli in attacco, a caccia della meta del bonus, che si concretizza al 4’, firmata da Sergi, che consegna ai suoi anche i due punti del calcio di trasformazione. Avanti per 28-10 il Romagna tiene a bada i tentativi di contrattacco degli emiliani, che soltanto al 24’ riescono a smuovere il proprio score con una meta trasformata.

Il Modena prova ad accorciare ancora ma il Romagna non concede altro e chiude il match in attacco, guadagnando nel finale una punizione che Sergi indirizza tra i pali, così da sigillare il risultato sul 31-14.

Con questa ennesima buona prestazione il Romagna Rfc si conferma imbattuto e sale a quota 95 punti in classifica, confermando il distacco ora incolmabile (visto che mancano due gare alla fine) di 13 punti sul Colorno e di 15 sul Bologna. Domenica sarà la volta dell’ultima prova casalinga, contro il Gubbio