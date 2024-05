’Romagna mia’ festeggia i settant’anni

Teatro Moderno esaurito per i 70 anni di Romagna Mia. Lo spettacolo non si è potuto tenere in piazza Borghesi a causa della pioggia. La serata è stata aperta dal sindaco Filippo Giovannini (l’amministrazione comunale ha dato un forte contributo per la serata) che ha ringraziato Riccarda Casadei e le sue edizioni musicali Casadei Sonora e tutti gli organizzatori, da Moreno il Biondo a Giordano Sangiorgi del Mei di Faenza. Ha detto Riccarda Casadei, figlia di Secondo, presente con le figlie Lisa e Letizia: "Grazie a tutti voi e continuate a volerci bene. Consegno al sindaco Filippo Giovannini la seconda copia originale del manoscritto di Romagna Mia con tanto piacere. La prima copia l’abbiamo consegnata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tutti voi grazie per essere qui e ricordiamo l’appuntamento per gli 80 anni di Romagna Mia, fra 10 anni". Poi hanno parlato i rappresentanti sindacali chiedendo più rispetto per i lavoratori dello spettacolo e per tutti i lavoratoi e urlando ’basta’ alle morti sul lavoro. Si sono festeggiati i 70 anni di questa canzone composta nel 1954, inno della Romagna, uno dei 1.069 brani scritti da Secondo Casadei. Nessun brano ha superato Romagna Mia suonata e cantata in 135 nazioni, con otto milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il pubblico era in attesa proprio di Romagna Mia.

Protagonisti sono stati Moreno il Biondo & l’orchestra Grande Evento, l’Orchestrina di Molto Agevole, i Santa Balera, gli Alluvionati del Liscio, Roberta Cappelletti guest star, Le Sirene Danzanti, Gruppo Folk Italiano alla Casadei di Ravenna, Denis Campitelli, La scuola di musica ’Secondo Casadei’, i Pittori della Pescheria Vecchia, Artisti di Strada. Una grande festa nella città che ospita la Casa Museo, Casa della Memoria di Secondo Casadei. Ad aprire lo spettacolo sono stati i Santa Balera, un’orchestra di 11 elementi con età media di 18 anni. Ha detto Moreno il Biondo: "Ho iniziato 52 anni fa e Romagna Mia mi ha accompagnato per oltre mezzo secolo e sono qui a riproporla. Mi piace iniziare con un altro grande successo di Secondo Casadei "Un bes in bicicleta". Sono tanti i grandi del liscio romagnolo che purtroppo oggi non ci sono più, ma noi li ricordiamo ancora tutti con grande affetto". E in chiusura Roberta Cappelletti la star del liscio. Ad arricchire il programma del Lavoro in Ballo, una serie di altri appuntamenti come la scuola comunale di musica "Secondo Casadei". Sempre per unire buon cibo alla buona musica, il cinema teatro Moderno ha accolto un punto di ristoro dell’Avis Comunale, con piadina prosciutto e porchetta.

Ermanno Pasolini