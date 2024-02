Romagna Rfc trionfa su Jesi, vittoria schiacciante nel torneo di serie B rugby a Cesena

Anche nel torneo di rugby di serie B a Cesena è arrivata Jesi, ma con la palla ovale in mano le cose sono andate molto meglio rispetto a quanto accaduto nel campionato di volley. Il Romagna Rfc ha in effetti chiuso il mese di febbraio con una vittoria piena (89-14), risultato che conferma l’ottimo passo della squadra, che coi 5 punti appena conquistati sale a 72 in classifica, continuando così la propria corsa in vetta al girone.

La partita. Il Romagna parte in attacco e al 4’ Vincic trova lo spunto giusto per la meta del vantaggio, trasformata da Giannuli. Jesi però risponde bene e con una meta di punizione pareggia i conti. I Galletti si riorganizzano in fretta e riprendono l’iniziativa: all’11’ Sergi serve Di Franco per la meta del nuovo sorpasso romagnolo. Dieci minuti dopo arriva la marcatura firmata da Marini, bravo a sfruttare un rimpallo per andare a segno per il 21-7, dopo la trasformazione di Giannuli. Il momento è buono per il Romagna, che arrotonda con la meta segnata da Maiga.

I padroni di casa continuano ad avere l’iniziativa e si affidano alla velocità dei propri tre quarti per sorprendere gli avversari e guadagnare metri: al 31’ arriva così la quinta meta, segnata da Perju. Il primo tempo si chiude con i romagnoli ancora in attacco e con Sergi che finalizza la meta numero sei della giornata. Giannuli, ancora preciso da calcio di trasformazione chiude il parziale sul 42-7.

Al ritorno in campo il Romagna continua a mettere pressione: con le mete di Sparaventi e Fantini, entrambe trasformate da Giannuli, i Galletti prendono definitivamente il largo, diventando irraggiungibili.

Domenica prossima il Romagna sarà impegnato nella prova in trasferta con il Firenze, ultima fatica prima della settimana di sosta del campionato.