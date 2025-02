Romagnoli in gol con 13 uomini per 36 reti

L’importante è segnare, ma a volte una cooperativa del gol, ossia tanti realizzatori diversi, può dare un aiutino. In questa particolare classifica il Cesena è però nelle zone medio basse con 13 marcatori differenti in una graduatoria guidata da Palermo, Bari e Modena con 17 uomini gol.

Per restare nelle prime posizioni dei collettivi da rete seguono la capolista Sassuolo, il Brescia e la Cremonese Salernitana con 16 marcatori differenti mentre Salernitana, Sampdoria e Sudtirol sono a 15. Il Cesena è nelle zone basse a 13 (insieme a Spezia, Cosenza e Pisa), chiudono tale specifica graduatoria Reggiana e Cittadella con 10 calciatori andati in gol.

Il Cesena ha quindi 13 marcatori per 36 reti ricordando che in fase offensiva è il quinto attacco e in classifica con 37 punti è ottavo all’ultimo posto dei playoff. Dal gol facile (in testa la capolista del campionato Sassuolo con 58 reti) ma anche difesa fragile basta ricordare che i romagnoli hanno incassato lo stesso numero di gol realizzati, 36 appunto proprio come il Cosenza ultimo in classifica con 21 punti (e -4 di penalità).

Miglior realizzatore del Cesena è Cristian Shpendi che a lungo è stato in testa alla classifica cannonieri del torneo, ha segnato 10 reti ma non esulta dal 38’ del primo tempo a Frosinone il primo dicembre scorso quando i bianconeri persero 3-2 contro i padroni di casa. Da allora astinenza per il forte attaccante albanese vittima poi di infortunio dal quale sta cercando di trovare la condizione migliore.

La classifica marcatori vede in testa un terzetto a 13 gol formato da Francesco Esposito (Spezia), Piero Iemmello (Catanzaro) e Armand Lauriente (Sassuolo), seguono a 12 Andrea Adorante della Juve Stabia e appunto a 10 Cristian Shpendi del Cesena che spera di ritrovare presto se stesso anche sfruttando il buon momento della sua squadra.