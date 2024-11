A Roncofreddo, torna la Piccola Fiera d’Autunno, giunta alla XXIII edizione e in programma il 23 e 24 novembre 2024. Osterie, mercato selezionato dei produttori e handmade, mostre, musei, musica itinerante, spazio bimbi, laboratori slow food, incontri e dibattiti, trekking ed ebike. Novità di questa edizione: 27 osterie con 60 proposte differenti, la mostra fotografica con i ritratti della fiera di Marco Della Pasqua, medioevo in mattoncini e relativa area gioco, tanta musica e artisti di strada. Bus navetta gratuito per entrambi i giorni dalla frazione di Cento. Un appuntamento immancabile per tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni romagnole: sabato 23 e domenica 24 il centro storico del borgo collinare per due giorni si trasformerà nella capitale del bel vivere e del buon cibo dove le persone sono messe al centro e dove i prodotti enogastronomici sono protagonisti insieme ai loro produttori. Ben 27 osterie, 24 produttori selezionati, 8 mostre, 2 incontri su agricoltura, sostenibilità e cambiamento climatico, la degustazione guidata a cura di Slow Food Cesena, 10 gruppi musicali, 2 trekking di cui uno per bambini. Una fiera che si trasforma subito in festa, colorata e accogliente, tra le tipicità enogastronomiche, il fumo dei fornelli, le tante proposte musicali e di teatro di strada che invitano al sorriso, una festa corale che coinvolge tantissime realtà roncofreddesi, associazioni di volontariato no profit, pro loco, comitati, esercenti, produttori che si mettono al servizio per il buon nome del paese e della fiera. Ha detto Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo: "Un evento sostenibile non è più solo una scelta consapevole e convinta ma una necessità fondamentale. Ognuno di noi può contribuire concretamente a rendere il nostro pianeta più sostenibile attraverso le proprie azioni; per questo abbiamo introdotto la sezione ’La Fiera del sapere’ e, da regolamento, tutti i materiali devono essere compostabili. In questo periodo dell’anno in tutta la nostra Regione si svolgono sagre e fiere ma quello che a mio avviso distingue e dà valore alla nostra Piccola Fiera d’Autunno sono la qualità, l’ospitalità e il vivere la fiera con la lentezza necessaria a godersi ogni minuto e ogni angolo del nostro borgo che per due intere giornate si veste a festa". Ingresso a offerta libera. Info pagina facebook Piccola fiera d’autunno. La Piccola Fiera è organizzata dal Comune di Roncofreddo in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del paese e tutti insieme hanno dato vita al comitato della Piccola Fiera d’autunno con un particolare ringraziamento per il contributo alla Camera di Commercio della Romagna, Paresa, Eurocap petroli e Camper service.

Ermanno Pasolini