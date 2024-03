Ruba in un’azienda e scappa: arrestato dopo un incidente

Un furto finito male anche a causa di un incidente in cui è stato coinvolto poco dopo. L’altro pomeriggio i carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone hanno arrestato per furto aggravato un uomo di 39 anni, straniero, senza fissa dimora, gravitante nella zona di Cesena. I militari sono stati allertati dalla locale centrale lperativa in quanto, poco prima, una donna aveva telefonato e richiesto l’intervento di una pattuglia presso un deposito di un’azienda di rottamai di Longiano. Poco prima, aveva sorpreso un individuo intento ad asportare cinquantacinque compressori usati di aria condizionata per autoveicoli. Il ladro vistosi scoperto dalla donna, si è dato subito alla fuga a bordo di un’autovettura, effettuando manovre pericolose. I carabinieri, giunti sul posto dopo pochi minuti, rintracciavano il fuggitivo, poco distante dal luogo ove aveva perpetrato il furto, che si trovava all’esterno della propria autovettura a seguito di un incidente avuto con un altro veicolo. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 e l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. E’ stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate a seguito del sinistro stradale. Il 39enne è stato arrestato e accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Savignano sul Rubicone. La refurtiva, parte della quale è stata persa durante la fuga a causa del bagagliaio rimasto aperto, è stata immediatamente recuperata e restituita all’avente diritto. All’esito della celebrazione della convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.