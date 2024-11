Ruba una maglietta per sfida. La polizia denuncia un 16enne

Due giovanissimi sono stati beccati mentre compivano furti di abbigliamento e di conseguenza denunciati dalla Polizia di Stato. Si tratta di un tunisino di 19 anni e di un 16 anni della Romania. Proprio quest’ultimo sembra che abbia compiuto l’insano gesto non di sua spontanea volontà, ma accettando una sfida tra amici. Lunedì scorso è stato scoperto mentre rubava una t-shirt in un negozio del Montefiore, occultandola all’interno di uno zaino e oltrepassando i sistemi di anti-taccheggio. La curiosità sta nel fatto che abbia messo in atto il furto indotto dagli amici che lo hanno sfidato per vedere se fosse stato capace di rubare una maglietta. E lui con molta leggerezza lo ha fatto, ma è finito della rete della Polizia di Stato. Evidentemente lui e i suoi amichetti non hanno probabilmente pensato che oggi tutti i negozi e i supermercati proprio in considerazione dei numerosi furti che vengono perpetrati, hanno installato tutti i sistemi di allarme che si trovano sul mercato. Infatti accortisi del furto, immediato è stato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno denunciato a piede libero il giovane all’autorità giudiziaria e lo hanno successivamente affidato alla famiglia di origine.

L’altro fatto risale al pomeriggio di sabato scorso, quando un cittadino tunisino del 2005, è entrato in un negozio del centro cittadino e qui è stato notato per il suo aggirarsi tra gli scaffali senza un chiaro intento di acquistare qualche capo di abbigliamento. Di lì a poco il giovane è stato scoperto mentre sottraeva alcuni capi di abbigliamento, nascondendoli addosso, per poi superare le casse senza pagare. Il personale addetto alle vendite, resosi conto di quanto accaduto, immediatamente ha allertato le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata una volante del Commissariato di Cesena, che ha recuperato la refurtiva che il 19enne tunisino nascondeva, riconsegnandola ai negozianti. Il giovane è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Polizia di Stato, dove è stato identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Ermanno Pasolini