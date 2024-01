Rubata la Madonnina di una celletta votiva nella zona di Calisese

Mentre nella notte di Capodanno la maggior parte degli italiani erano intenti a consumare il cenone e a brindare al nuovo anno, c’è stato anche chi ha festeggiato l’arrivo del 2024 con un furto sacrilego, rubando la Madonnina della celletta mariana a Calisese sita fra via Casale e via Castello di Carpineta. Il fatto è stato reso noto con un post su Facebook, dove si legge: "Abbiamo aspettato qualche giorno a pubblicare questo post nella speranza che gli autori di questo ‘gesto’ ci ripensassero, ma così non è stato. Al nostro risveglio il primo giorno dell’anno l’abbiamo trovata così, vuota, della Madonnina non ve ne era più traccia. Ora faremo la denuncia ai carabinieri, già avvisati del fatto. Ci tenevamo comunque a comunicarlo nella vana speranza di un suo ritrovamento".

Nella notte di Capodanno e in quella successiva i carabinieri hanno svolto diverrsi interventi di rilievo. Proprio nella nottata fra lunedì e martedì i carabinieri di Cesena hanno fermato e controllato un uomo di Cesena che era alla guida della sua automobile. Una volta fermato, i militari hanno notato che le condizioni dell’autista non erano del tutto normali e così lo hanno sottoposto all’esame dell’etilometro. Dallo stesso è risultato che aveva un tasso alcolemico ben superiore al limite massimo che è di 1.50. Di conseguenza, come prevede la normativa vigente, gli è stata ritirata la patente di guida e posta sotto sequestro l’autovettura. Poi sempre a Cesena è stato controllato e perquisito uno stranierio domiciliato in città, nullafacente. Gli uomini dell’Arma gli hanno trovato addosso una ventina di grammi di hashish e per questo è stato denunciato per possesso illegale di sostanze stupefacenti, sequestrando la merce che faceva parte del suo traffico illegale. Sono stati attivati anche due ’codici rossi’ per segnalazioni di sospetta violenza o stalking, in un caso anche a carico di una donna.